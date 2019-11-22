أودي تطلق سيارتها عالية الاداء "RS Q8" بقوة 590 حصان

بعد طول انتظار والتلميح لها، أعلنت شركة أودي الألمانية عن إطلاق سيارتها الـ SUV الجديدة عالية الاداء " RS Q8 " الإنتاجية.





وتعد سيارة أودي RS Q8 فائقة بكل المقاييس فقد تمكنت من تحقيق رقم قياسي على حلبة نوربرجرنج بلغ 7:42.2 دقيقة فقط، وحصلت السيارة على محرك V8 ثنائي التيربو ينتج 590 حصان ويذهب العزم للعجلات الأربعة من خلال نظام دفع كواترو، وتستطيع الـSUV الرياضية الكبيرة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.8 ثانية فقط.



