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آبل تحذف قسم مراجعات المستخدمين من متجر "آب ستور"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
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متجر آب ستور - صورة أرشيفية
متجر آب ستور - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة آبل عن إزالة قسم التقييمات والمراجعات "Ratings & Reviews" من صفحات كافة منتجاتها الموجودة على متجرها الإلكتروني بحيث لن تستطيع الإطلاع على تعليقات ومراجعات مشترين سابقين لتلك المنتجات أو كتابة مراجعتك ورأيك بها.

وكانت البداية مع المتجر الإلكتروني المخصص لبعض الدول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، ولاحقًا تم توسيعها في أنحاء العالم.

وبذلك، لم تعد تمارس الشفافية المعهودة منها، لأنها  لم تكن تحذف حتى التعليقات والمراجعات السلبية حول منتجاتها، والآن أزالت القسم بأكمله!.

وتلقى قسم التعليقات عدد من التقييمات السلبية حول حاسب ماك بوك برو 16 بوصة الجديد مؤخرًا.

ويعد قسم التعليقات والمراجعات مصدرًا جيدًا لمعرفة مدى جودة أو سوء المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالاكسسوارات مثل القطعة التي تتيح منفذ السماعات على منفذ Lightning التي تلقت أكثر من 700 تقييم بنجمة واحدة فقط.

ويمكك معرفة ردة فعل باقي المستخدمين حول أجهزة وإكسسوارات الشركة، سيحتم عليه الاطلاع على المتاجر الإلكترونية العالمية.
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الكلمات المفتاحية

متجر اب ستور قسم مراجعات قسم التقييمات تطبيقات ايفون تطبيقات تطبيق التطبيقات ابل اب ستور iOS

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