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الأرصاد تحذر من درجات الحرارة في هذه التوقيتات: ارتدوا ملابس شبه شتوية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
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طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة البرودة في الطقس موجودة في الساعات الأولى من الصباح، والمتأخرة من الليل، حيث يكون هناك فرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى نحو 10 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب ارتداء ملابس شبه شتوية في توقيتات انخفاض الحرارة، موضحا أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وحركة الملاحة البحرية مهيئة لممارسة كافة الأنشطة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 14 25
شبين الكوم 14 25
طنطا 14 25
دمنهور 14 24
الإسكندرية 14 24
بلطيم 14 25
مطروح 13 23
السلوم 12 23
سيوة 12 23
بورسعيد 18 23
دمياط 17 22
الزقازيق 13 24
الاسماعيلية 10 24
السويس 13 24
العريش 09 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 25
نخل 02 22
نويبع 19 23
طابا 15 25
كاترين 02 19
الطور 14 26
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 18 27
الفيوم 10 25
بنى سويف 10 25
المنيا 09 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 14 28
أسوان 14 30
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