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وزير الإعلام اليمني: تسليم مقر سفارتنا لدي بطهران "خطوة استفزازية"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الجمعة، أن تسليم النظام الإيراني ميليشيا الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران هو انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف "الأرياني"، أن تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه الميليشيا للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة، وتحويل اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول الجوار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس الخميس.

‏وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومة وشعباً تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام الميليشيا الحوثية أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات إيران لخدمة أبنائها وليس لتمويل المشاريع التوسعية والميليشيات الطائفية.
وأشار الأرياني، إلى أن هذه الخطوة العدائية تؤكد الانخراط الكامل للميليشيا الحوثية ضمن الأجندة الإيرانية وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية الحديث عن إمكانية فصل هذه الميليشيا عن النظام الإيراني وجدوى الجهود التي تبذل بهدف تأهيلها لتكون جزء من مسار بناء السلام في اليمن والمنطقة.


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