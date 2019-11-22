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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22-11-2019.. وارتفاع في أسعار البيض

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

هدأت أسعار الفراخ البيضاء في الاسواق المحلية اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 ، في حين ارتفع سعر البيض خلال تعاملات اليوم بنحو جنيه واحد، وواصلت اسعار الفراخ استقرارها في السوق خلال تعاملات الاسبوع الجارى، وكانت اسعار بورصة الدواجن في مصر شهدت حالة من الاستقرار خلال شهر نوفمبر الجارى بعد التراجعات الحادة التى لاسيطرت عليها خلال شهر اكتوبر الماضي، مما ساهم في تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر ذاته ، وننشر أخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق وجاءت كما يلي:

اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر 

تحافظ أسعار الفراخ البيضاء اليوم على استقرارها في الأسواق المحلية حيث تراوح سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيها في اسواق التجزئة للمستهلك ، بينما سجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 29 جنيها من المزرعة على ان تصل للمستهلك بنحو 34 جنيها للمستهلك.

 واستقر سعر البط في السوق المحلى اليوم فسجل  سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما  سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.

 كما استقرت أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة حيث سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.
 

أسعار الفراخ في مصر خلال الفترة الماضية 
تسببت زيادة المعروض من الدواجن في الاسواق خلال الفترة الماضية تأثير سلبي على اسعار السلعة في السوق المحلى مما تسبب في انخفاضات غير مسبوقة لاسعار الدواجن بمختلف انواعها في مصر خاصة في ظل استقرار حالة الطلب في الاسواق المحلية، وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الأسواق خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف حيث تتطلب الدواجن عناية اكبر خلال هذا الفصل .


اسعار بورصة الدواجن اليوم 


النوع

الكمية

السعر

لحم أبيض

كيلو

20

الأمهات

كيلو

21

لحم ساسو

كيلو

27

لحم بلدي

كيلو

29

لحم رومي برونزي

كيلو

52

لحم رومي أبيض

كيلو

48

لحم بط مسكوفي

كيلو

37

لحم البط مولار

كيلو

26

بيض أبيض

كرتونه

33

بيض أحمر

كرتونه

33

بيض بلدي

كرتونه

41.75

كتكوت أبيض

عمر يوم

من 5.75 إلى 8 جنيه

كتكوت أحمر (ساسو)

عمر يوم

من 4.5 إلى 4.75 جنيه

كتكوت بلدي

عمر يوم

2.25 إلى 2.5

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