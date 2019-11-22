"بعد تصريحها بأنها خطفت الترند".. هكذا ردت رانيا يوسف على سما المصري

استطاعت الفنانة رانيا يوسف، أن تخطف الأنظار كعادتها بإطلالاتها التي تميزت بالجرأة والإثارة، وخطفت التريند من الفنانة الاستعراضية سما المصري الذي ادعت أنها خطفت الأضواء منها على مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث نشرت سما المصري، صورة لها وللفنانة رانيا يوسف معلنة تفوقها على الثانية فى جذب الأنظار لها وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عبر حسابها الشخصي على 'انستجرام': "معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، أشوفك السنة الجاية بقى معلش مش دايما العريان بيشد الانتباه".



وتابعت: "مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين وآجي بطرحة بـ50 جنيه وفستان مقفول بألف جنيه أخد التريند من غير حتى ما أمشي على سجادة حمراء".



واستكملت: "وأنا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف، بيحبوني، مش عارفة التريند عايز مني إيه؟".



وظهرت رانيا يوسف فى اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان قصير مجسم، مكشوف الصدر، رمادي اللون، جاء بأكمام طويلة ومحدد الخصر، واستطاعت بهذه الإطلالة الجريئة أن تتصدر موقع التواصل الاجتماعي وترد على سما المصري التى أعلنت تفوقها فى أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل"كأنه امبارح" التى شاركت فيه مع عدد كبير من النجوم يذكر منهم" أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، خالد أنور"



كما أنها تنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس" خلال الفترة المقبلة، من بطولة كلا من " غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، محمد جمعة، أسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج طارق الجنايني.



كما يذكر أن يوم الأربعاء الماضي شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحدة والاربعون، والتي بدأت في العشرين من نوفمبر وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وتقام الفعاليات على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.