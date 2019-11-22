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الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
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هند الشيال
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٠ مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي، بالتعاون مع وزارة الصحة بقرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد.

وأضافت المحافظ، أن تلك القافلة التى جاءت ضمن سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبنائها وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأشارت المحافظ، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إلى أنه تم أيضًا تحويل عدد ٣٩ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وكذلك إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ثلاثه عشر حالة.

وشهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أركان حرب صلاح عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مراسم توقيع بروتوكول ترخيص استغلال رصيفى ٥، ٦ الى أرصفة الحاويات الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والذى وقعه كلا من اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى علاء إبراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمركز الإدارة الآلية بهيئة الميناء.

ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة مساحة التداول من خلال ضم رصيفى ٥، ٦ والساحات الخلفيه الى المحطة الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع،، مما يساهم فى امتداد الساحات الموازية بالخلف لزيادة الطاقة الاستيعابية الى الحد الأقصى وبالتالى تحقيق طفرة كبيرة في مجال تداول وتنوع البضائع الواردة بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية للتعامل مع أجيال حديثة من السفن وزيادة الدخل القومى المصرى.

وفى سياق متصل، أشادت محافظ دمياط بهذا التعاون المثمر والبناء لتعميق وتدعيم وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة تداول الحاويات والبضائع، لافتة إلى أن ضم رصيفى ٥، ٦ بإجمالى أطوال ٤٠٠ متر وساحة خلفية ٨٠ ألف متر مربع سيحدث إنجاز غير مسبوق لتحقيق أعلى نسبة إستغلال بين المحطات الوطنية والخاصة.

ومن جانبه أكد اللواء بحرى وليد عوض الى استمرار نجاح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والتى بدأت عملها بهيئة ميناء دمياط منذ عام ١٩٨٦ كما بلغ عدد الحاويات المتبادلة بالمحطة مليون و١٥٣ ألف حاوية خلال العام الماضي مشيرا الى أن المحطة الخاصة بالشركة قد قاربت الى الوصول للحد الأقصى للتداول، إذ تم توقيع هذا البروتوكول لمواكبة الزيادة المستمرة فى مجال تداول الحاويات والبضائع وتعزيز قدرات الشركة، هذا وقد أهدى رئيس هيئة ميناء دمياط دروعا تذكارية للدكتورة منال عوض واللواء صلاح عبد القادر تقديرا لدعمهم الغير مسبوق ورعايتهم للمبادرات التى تتبناها الهيئة.
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
الكشف على ٢١٠٠ مواطن بدمياط ضمن القافلة الطبية الشاملة
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