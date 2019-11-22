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بعد شائعة وفاتها.. تعرف على آخر تطورات حالة سوزان مبارك الصحية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
ممدوح راشد
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تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا عن وفاة السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، بداخل إحدى المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة.

حقيقة وفاة سوزان مبارك

ونفى ابن السيدة سوزان مبارك الأكبر علاء، شائعة وفاة والدته، في تغريدة له عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، وقال: "أخبار كاذبة، لا أساس لها، وخير بإذن الله"، ردًا على شائعة الوفاة.

تفاصيل الحالة الصحية لسوزان مبارك

وأشار مقربون في تصريحات صحفية، عن استقرار الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك، وهي لا تزال في غرفة الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

نقل سوزان مبارك إلى الرعاية المركزة

وعقب إعلان علاء مبارك، عن نقل والدته السيدة سوزان مبارك، إلى غرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وهناك غموض حول حالتها الصحية، وتكتم شديد حول ما آلت إليه الأمور داخل المستشفى.

العملية التي أجرتها سوزان مبارك

ونقلت السيدة سوزان مبارك، إلى غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية، منذ أيم، ؛ نتيجة لتدهور حالتها الصحية، بعد ظهور آثار جانبية، لعملية أجرتها في شهر أغسطس الماضي، ومنع الأطباء المشرفون على حالتها الزيارة.




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