بعد شائعة وفاته.. هادي الجيار يتصدر تريند جوجل

تصدر أمس الفنان هادي الجيار مركزًا مُتقدمًا في قائمة البحث على موقع "جوجل"، وذلك بعد انتشار أخبار تزعم وفاته.



زوجه هادي الجيار تنفي هذه الشائعة



فكل ما تم تداوله من هذه الأخبار هي أخبار كذابة، تم نفيها بواسطة زوجته والفنان أشرف ذكي، حيث أكدت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار في تصريحات صحفية لها، أنه تعرض لالتهاب رئوي حاد نتج من تعرضه للانفلونزا، لذلك هو مُتواجد في إحدي مستشفيات المُهندسين، وأوضحت أن حالته تحسنت، وأن الفنان هادي الجيار سيغادر المستشفى فى خلال يومين أو ثلاثة على حد أقصى.



مشاركة هادي الجيار في رمضان 2019



وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان هادي الجيار خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلي "قمر هادي"، و"ولد الغلابة"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



مشاركة هادي الجيار في مسلسل "شديد الخطورة"



ومن الجدير بالذكر أن الفنان هادي الجيار انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، والمسلسل من المقرر عرضه على منصة "watch it"الالكترونية.