أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.. وارتفاع في سعر "البطاطس والطماطم"

أسعار الخضروات اليوم





صعدت اسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-11-2019 على مستوى محافظات الجمهورية ومن أهمها سوق العبور أحد أكبر اسواق الجملة في مصر، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة حالة استقرار في الاسواق خلال الفترة الماضية بعد انتشار المحاصيل الجديدة واستقرار العرض والطلب في الاسواق ، وجاءت اسعار الخضروات اليوم في الاسواق على النحو التالي:





اسعار الخضروات اليوم في الاسواق المحلية





ارتفعت أسعار الخضروات في السوق المحلى اليوم الجمعة ختام التعاملات الاسبوعية حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتسجل في الاسواق اليوم ما بين 7 إلي 10 جنيها للكيلو ، فيما سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، وارتفع سعر كيلو البطاطس ليسجل ما بين 8-10 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، وسجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.





واستقرت أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال البلدى في الاسواق نحو 2-4 جنيهات، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وكما تراوح سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها، فيما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2_4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتتراوح بين 3-6 جنيهات.





أسعار الخضروات والفاكهة في شهر أكتوبر

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من التراجع في الأسواق المحلية بمصر خلال شهر اكتوبر الماضي الذي يعتبر شهر التراجعات بنسبة 15% عن معدلاتها السابقة، مما أسفر عن تراجع معدلات التضخم في مصر بحسب أخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.