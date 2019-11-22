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كوريا الجنوبية تنهي اتفاق التعاون الاستخباراتي مع اليابان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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تستعد كوريا الجنوبية لإيقاف اتفاق تبادل المعلومات مع اليابان غدًا السبت، بسبب خلاف حول التاريخ والتجارة، متحدية ضغوط الولايات المتحدة للحفاظ على عنصر مهم بالتعاون الأمني الثلاثي في آسيا، وفقا لرويترز.

ومن المحتمل أن يؤدي انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) إلى تكثيف الخلاف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي لا تريد أن يقوض النزاع بين حليفيها الآسيويين التعاون الأمني.

وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت اليابان في أغسطس أنها ستنهي GSOMIA بعد أن فرضت اليابان قيودًا على تصدير المواد اللازمة لصناعات أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.

كما أن السبب الرئيسي وراء نزاعهم هو الغضب الناجم عن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910-1945. ستنتهي الاتفاقية الأمنية في منتصف ليل السبت ما لم تجددها كوريا الجنوبية.

ولكن كلا الجانبين متعنتان، حيث تقول كوريا الجنوبية إنه يتعين على اليابان رفع القيود التجارية أولًا، حيث دعت اليابان إلى الحفاظ على الاتفاقية الأمنية.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانج كيونج وها أمام البرلمان في وقت متأخر أمس الخميس، "ما لم يكن هناك تغيير في موقف اليابان، فإن موقفنا هو أننا لن نعيد النظر".

وقال كانج جي جونج، السكرتير الأول للشؤون السياسية في مون، يوم الخميس إن الحكومة اليابانية ترفض الاعتراف بخطأها، وبدلًا من ذلك تتوقع من كوريا الجنوبية أن "ترفع الراية البيضاء"، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن كانج قوله "لذلك لا يسير التقدم بشكل جيد بالفعل."

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، إن إنهاء الاتفاقية لن يكون له تأثير مباشر على أمن اليابان، لكنه قد يرسل إشارة خاطئة إلى كوريا الشمالية.

وتابع قائلا "لكن بالنظر إلى الوضع الحالي مع كوريا الشمالية، يساورني قلق من أن هذا قد يبعث برسالة خاطئة إلى كوريا الشمالية وبلدان أخرى في المنطقة"، مضيفًا أنه يعتقد أن سيول ستتخذ "قرارًا معقولًا".

وتم إيقاف GSOMIA في عام 2016 بعد حملة أمريكية استمرت لسنوات من أجل استجابة مشتركة أفضل لتهديد كوريا الشمالية العسكري المتزايد.

وكانت الولايات المتحدة شديدة الحدة في انتقادها لقرار كوريا الجنوبية، والذي لم يكن المصدر الوحيد للتوتر في علاقتها.

يوم الثلاثاء، أوقف المفاوضون الأمريكيون المحادثات بعد أن رفضت كوريا الجنوبية مطالبة الولايات المتحدة بزيادة حصتها من تكلفة الحفاظ على 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، كدرع عدواني ضد العدوان الكوري الشمالي.

وقال وزير الخارجية كانغ، عندما سئل عما إذا كان إنهاء GSOMIA ينطوي على خطر إلحاق الضرر بالتحالف مع الولايات المتحدة، قال إنه تم اتخاذ القرار "فقط ضمن سياق" العلاقات اليابانية.

تعهدت كوريا الجنوبية بمواصلة التعاون الأمني مع اليابان، بما في ذلك ترتيبات تبادل المعلومات الثلاثية لعام 2014، لكن هذا يقتصر على المعلومات المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بينما تغطي GSOMIA معلومات استخبارية أوسع.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية و اليابان اتفاق التعاون الاستخباراتي GSOMIA

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