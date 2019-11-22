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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.. وكيلو الكندوز بـ 80 جنيه

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم 

هدأت أسعار اللحوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 22-11-2019، لتواصل الاستقرار بعد التراجع الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 80 جنيها، في ظل استقرار حالة الطلب، لتعاود الأسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية، وتتفاوت الأسعار من مكان لأخر تصل في بعض المناطق بالمحافظات لنحو 50 جنيهًا، وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت الأسعار كما يلي:

 اسعار اللحوم اليوم في مصر 
شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، فيما استقر سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها بالأسواق المحلية، أما عن سعر كيلو اللحم الضأن فتراوح ما بين من 120 جنيها إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها ويتباين هذا السعر وفقا للمنطقة، بينما سجلت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 85 – 95 جنيها للكيلو وهى نفس معدلاتها السابقة بحسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية.


أسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية اليوم الجمعة

أخر تحديثات أسعار اللحوم في السوق اليوم :

الكندوز من 80 إلى 120 جنيه
البتلو من 100 إلى 125 جنيه
الضأن  100 إلى 120 جنيه
اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي  80 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي  75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني  75 جنيه
اللحم الهندي  75 جنيه
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي 90 جنيه

التغير في أسعار اللحوم اليوم في مصر 
 تستقر اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ البيعية التابعة لوزارة التموين عند معدلات نحو 85 جنيهات لكيلو اللحم الكندوز، وكانت اسعار اللحوم شهدته تراجعات خلال الفترة الماضية بسبب كثرة كميات المعروض من السلعة في الأسواق بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك في ظل استقرار حركة الطلب فضلا عن وقف استيراد اللحوم السودانية بسبب انتشار حمى الوادى المتصدع ووقف واردات اللحوم بحسب ما أعلنت شعبة القصابين بالغرف التجارية.
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