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الليلة.. عرض فيلم "بابينكو: اخبريني عندما أموت" في القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
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القاهرة السيمفوني
القاهرة السيمفوني
الفجر الفني
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء الجمعة، الفيلم التسجيلي البرازيلي "بابينكو: اخبريني عندما أموت"، إخراج بربرا باز، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينسيا، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.

"لقد عشت بالفعل موتي والآن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع".. قالها المخرج "هيكتور بابينكو" إلى "باربرا باز" عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت. وقبلت "باربرا" تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

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