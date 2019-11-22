تعرف على أسلحة شوقي غريب في مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تتجه أنظار الجماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، الى استاد القاهرة الدولي ومباراة مصر ضد كوت ديفوار في اطار نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام ويسعى أبناء شوقي غريب الى تحقيق الفوز والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقها في 2011 .

تتجه أنظار الجماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، الى استاد القاهرة الدولي ومباراة مصر ضد كوت ديفوار في اطار نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام ويسعى أبناء شوقي غريب الى تحقيق الفوز والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقها في 2011 .

ويعتمد المنتخب المصري على مجموعة من أبرز النجوم الشباب على الساحة الكروية وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعبدالرحمن مجدي والذين قدموا بطولة بمستوى عالي للغاية وصعدوا للنهائي على حساب منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة وضمنوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

ويعتمد المنتخب المصري على مجموعة من أبرز النجوم الشباب على الساحة الكروية وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وعبدالرحمن مجدي والذين قدموا بطولة بمستوى عالي للغاية وصعدوا للنهائي على حساب منتخب جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة وضمنوا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهله للمباراة النهائية، إلا أن الجهاز الفنى للفريق واللاعبين عازمون على الفوز بالبطولة لتتويج مشوارهم الحافل حيث لم يتلق الفراعنة أى خسارة حتى الأن، بجانب التأكيد على استحقاقهم التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق وسطر أسمائهم بسطور من ذهب كأول منتخب يحقق هذا اللقب فى تاريخ الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي إفريقيا:-