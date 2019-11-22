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برشلونة يستعيد مهاجم الفريق أمام ليجانس بالليجا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
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برشلونة
برشلونة
السي
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يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ملعب "بوتاركي" لمواجهة نادي ليجانيس في إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويسعى رجال المدرب "إرنستو فالفييردي" لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول ترتيب الليجا، وتجنب السقوط في ظل مطاردة حامية من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويغيب عن صفوف برشلونة الثنائي المصاب "جوردي ألبا" الظهير الأيسر و "صامويل أومتيتي" الذي عاودته الإصابة مرة أخرى.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليجانيس

في ضوء غيابات البلوجرانا، من المتوقع أن تكون تشكيلة المدير الفني "إرنستو فالفيردي" للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كيليمون لونجليه – جونيور فيربو.
خط الوسط: آرثر ميلو – فرانكي دي يونج – آرتورو فيدال
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطواتن جريزمان.

موعد مباراة ليجانيس وبرشلونة والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهر السبت 23 نوفمبر، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3 ويديرها الحكم " خايمي لاتري سانتياجو".

ترتيب ليجانيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد وبفارق نقطة عن أتليتيكو مدريد، بينما يقبع ليجانيس في المركز العشرين والأخبر في جدول ترتيب الليجا برصد 6 نقاط.
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كرة مصرية ريال مدريد برشلونة الليجا الاسبانية الدوري الاسباني

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