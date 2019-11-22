لاعب برشلونة يقترب من الرحيل الي الدوري الألماني





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن النادي الكتالوني لديه العديد من العروض المقدمه للاعب الفرنسي الشاب توديبو ويخطط لاختيار انتقاله نهائيًا مع خيار الشراء في المستقبل، والأقرب له هو باير ليفركوزن الألماني الذي يتفاوض على ضمه خلال الأسابيع الماضي.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ستوافق علي عرض سيصل الي 10 ملايين يورو كما أبلغت فالفيردي الذي وافق على رحيل توديبو مفضلًا استمرار أومتيتي رغم إصاباته المتكررة، لكنه يمتلك خبرة كبيرة عن اللاعب الفرنسي الشاب.