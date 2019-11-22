تعرف علي مدة غياب لاعب ريال مدريد عن الملاعب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابة لاعب خط الوسط لوكاس فاسكيز في التدريبات المسائية للفريق بكسر في أصبع القدم.







وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن لوكاس فاسكيز يعاني من كسر بإصبع القدم وذلك بعد أن سقطت إحدى الأوزان الثقيلة على قدمه خلال ممارسته تمارين بدنية في صالة الألعاب الرياضية بتدريبات الفريق الملكي بعد انتهاء أسبوع الفيفا الدولي.





وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب لوكاس فاسكيز لمدة شهر ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس اليوم، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد أنه يُعاني من كسر في إصبع قدمه اليسرى.