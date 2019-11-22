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جوارديولا مرشح للعودة إلى الدوري الألماني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي بايرن ميونخ عقدوا اجتماعًا سريًا مع أحد الوكلاء من أجل تسهيل التعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ممثلي النادي البافاري التقوا مؤخرًا بالوكيل الإيطالي جيوفاني برانشيني لبحث إمكانية عودة جوارديولا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برانشيني كان مفتاح تعاقد النادي البافاري مع جوسيب جوارديولا فب عام 2013، حيث عمل على تسهيل الصفقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا مرتبط بعقد مع السيتيزنز حتى صيف 2021 مما يجعل مهمة بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي صعبة.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برانشيني يعتبر أحد الوكلاء البارزين بالنسبة للنادي الألماني حيث سبق له المساهمة بقوة في العديد من الصفقات الكبرى لبايرن ميونخ على مدار السنوات الماضية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيري شقيق جوارديولا هو من يديى وكالة أعمال جوارديولا إلا أن الأخير اعترف عام 2015 بأن برانشيني كان له الدور البارز في تولي بيب تدريب بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة بايرن ميونخ تعتمد على الوكيل الإيطالي لإنجاز صفقة النجم الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن برانشيني كان متداخلًا في المفاوضات التي جرت بين مسؤولي الناديين الصيف الماضي قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني في مطلع الشهر الحالي عن إقالة مدربه نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق وذلك بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق الأخيرة من فريق اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني.

وكان بايرن ميونيخ قد تعرض لهزيمة ثقيلة من فرانكفورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد مما جعل إدارة الفريق الألماني تعلن رحيل المدرب بشكل سريع.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الانجليزي الدوري الالماني

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