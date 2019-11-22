برشلونة يخطط لعقد صفقتين لخلافة سواريز

كشفت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة يطمخ في ضم صفقتين مميزتين في الفترة المقبلة مقابل حوالي 100 مليون يورو.





وسجل لاوتارو مارتينيز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع إنتر ميلان هذا الموسم، بينما أحرز إيرلينج هالاند 26 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة وهو هداف دوري أبطال أوروبا.



وأفاد موقع جول العالمي بأن كلا من إيرلينج هالاند ولاوتارو مارتينيز من المرشحين الرئيسيين لبرشلونة ليكونوا بديلين للويس سواريز.



وذكر الموقع العالمي أن برشلونة لم يتقدم بأية عروض رسمية لناديي سالزبورج وإنتر ميلان على الترتيب لكن مسئولي البلوجرانا يتوقعون الفوز بخدمات اللاعبين مقابل حوالي 100 مليون يورو ما بعادل 85 مليون جنيه إسترليني و110 مليون دولار.



وأكد الموقع العالني أن برشلونة أجرى اتصالات مبدئية مع كلا الناديين للتحقق من توافر المهاجمين في يناير المقبل.



وأشار الموقع العالمي إلى أن كلا من مارتينيز وهالاند قدما موسما كبيرًا، حيث حجز مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا مكان في تشكيلة إنتر ميلان الأساسية بعد رحيل ماورو إيكاردي وسجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات في 16 مباراة في جميع المسابقات.



وينتهي عقد مارتينيز الحالي في عام 2023 لكن النيرازوري يعمل على تجديد عقده ومن المتوقع أن يكون فيه شرط جزائي تبلغ قيمته 200 مليون يورو أي ما يعادل 170 مليون جنيه إسترليني و220 مليون دولار.



وسجل النجم النرويجي هالاند 26 هدفًا في 18 مباراة وصنع 6 تمريرات حاسمة وتم ربطه بالعديد من الأندية ااكبيرة على رأسهم برشلونة وليفربول ويوفنتوس وريال مدريد ولايبزيج ومانشستر يونايتد.



ويقترب لويس سواريز البالغ من العمر 32 عامًا من نهاية مسيرته ويريد برشلونة إيجاد بديل له في نهاية هذا الموسم.



واستطاع لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين قيادة منتخب بلاده في سبتمبر الماضي لفوز كبير على المكسيك بأربعة أهداف نظيفة في إطار المباريات الدولية الودية للمنتخبات خلال التوقف الدولي.



وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك) في 22 دقيقة فقط فيما أحرز باريديس هدفا آخر لتؤكد شبكة سكواكا للإحصائيات أن لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب غير ليونيل ميسي يتمكن من تسجيل هاتريك للمنتخب الأرجنتيني منذ يونيو 2015.



وأوضحت الشبكة أن لاوتارو وسيرجيو أجويرو هما اللاعبان الوحيدان اللذان تمكنا من تسجيل هاتريك لكل منهما ضمن آخر 8 هاتريك سجلها المنتخب الأرجنتيني فيما كان ليونيل ميسي هو المسيطر على القائمة مسجلا 6 هاتريك.



وعلى صعيد آخر، حدد نادي ريد بل سالزبورج النمساوي منتصف الشهر الحالي سعر بيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأي نادي يرغب في ضمه الفترة القادمة.



وأكدت شبكة دون بالون الإسبانية أن نادي سالزبورج حدد سعر بيع النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.



وكشفت الشبكة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 45 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد مع هولاندا خلال انتقالات يناير القادمة.