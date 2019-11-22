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التشكيل المتوقع لمواجهة فلامينجو ضد ريفيربليت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
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فلامينجو ضد ريفيربليت
فلامينجو ضد ريفيربليت
محمد الصو
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يتجدد موعد عشاق كرة القدم، حول جميع أنحاء العالم، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل داخل أرضية وخارج ملعب اللقاء، عندما يلعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني ضد فلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس الليبرتادوريس.


وتقام مباراة ريفر بليت ضد فلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل على الملعب الآثري في مدينة ليما، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وتأهل فلامنجو للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنه جريميرو البرازيلي، فيما يخوض فريق ريفر بليت المباراة بعد الإطاحة بمواطنه وغريمه التقليدي بوكا جونيورز الأرجنتيني.


ومنع جيسوس المدير لفريق فلامنجو، تواجد الإعلاميين خلال التدريبات وأمر بإغلاق ملعب التدريب بستائر لعدم وجود أي من جواسيس من المنافس والإطلاع على خطط اللعب.


ومن المقرر أن يبدأ فريق فلامنجو المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ألفيس

خط الدفاع: ثولير، ومارسيلو، ورودلفو، ورينيه.

خط الوسط: دا موتا، ودييجو، ولوكاس دا سيلفا، وجيورجيان

خط الهجوم: كارفاليو، وسوزا.


على الجانب الآخر ينوي جاياردو المدير الفني لفريق ريفربليت، الاعتماد على كل من:-

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: مونتيل، وبينولا، وكاسو، وإينزو بيريز.

خط الوسط: فيرنانديز، وبالاسيوس، وكروز، وبوري.

خط الهجوم: سواريز، وبراتو.
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