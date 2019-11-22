Advertisements
Advertisements
Advertisements

لم يكن مفروشاً بالورورد.. جنوب افريقيا وغانا مشوار الفريقين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
Advertisements
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
محمد الصو
Advertisements
يستعد عشاق الكرة الإفريقية لحفل ختام بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري.


وتُختتم فعاليات بطولة الأمم الإفريقية اليوم بمواجهتي جنوب إفريقيا ضد منتخب غانا على تحديد المركزين الثالث والرابع، ثم مواجهة مصر صاحب الأرض والجمهور ضد منتخب كوت ديفوار، بالمباراة النهائية.


ويلعب المنتخب الوطني ضد منتخب ساحل العاج، في المباراة النهائية من أجل حصد اللقب القاري، بعد ضمان تأهل المنتخبين لأوليمبياد طوكيو 2020.



على الجانب الآخر سيكون هناك مواجهة شرسة ومشتعلة، بين منتخبي غانا وجنوب إفريقيا، لتحديد صاحب المركز الثالث والبطاقة الأخيرة المؤهلة لبطولة الأوليمبياد.


موعد مباراة غانا ضد جنوب إفريقيا

وتقام مباراة غانا ضد جنوب إفريقيا، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


"مشوار غانا بالبطولة"

لعب منتخب غانا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مصر والكاميرون ومالي"، حيث افتتحت مبارياتها بالتعادل أمام الكاميرون بهدف لكل فريق، ثم الهزيمة من مصر بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن تحسم بطاقة الصعود لنصف النهائي بالفوز على مالي بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة.


وإلتقت غانا ضد منتخب كوت ديفوار، في مباراة نصف نهائي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسمها المنتخب الإيفواري، لصالحه بركلات الترجيح.


"مشوار جنوب إفريقيا بالبطولة"

خاضت جنوب إفريقيا، مشوارها بالبطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي ضمت كل من "زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا"، حيث افتتحت مشوارها بالتعادل السلبي ضد زامبيا، ثم الفوز على المنتخب الإيفواري بهدف دون رد، والتعادل في الجولة الأخيرة ضد نيجيريا سلبيًا.


وواجهت جنوب إفريقيا منتخب مصر في نصف نهائي البطولة، وتلقت هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد، وتسعى اليوم لحصد المركز الثالث لنيل بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي أمم إفريقيا تحت23 منتخب غانا جنوب افريقيا وغانا مشوار الفريقين اليوم جنوب افريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 13 ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

يلا شوت NIG PlUs كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا ضد زامبيا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر نيجيريا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في قبل نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر الآن Time Sport.. شاهد مجانا مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر beIN SPORT HD

نتيجة مباراة مصر اليوم ضد جنوب إفريقيا.. الفراعنة إلى أولمبياد Tokyo 2020

غريب يستفرد عضلاته ويؤكد تكرار الميدالية الأوليمبية لمصر

تعرف على مشوار منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status