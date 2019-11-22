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الأرصاد للمواطنين: احذروا هذه الظاهرة في ساعات الصباح

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، عن طقس اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلا وحذرت من أن الرؤية الأفقية سوف تقل في ساعات الصباح.

وقالت الهيئة في بيانها: "طقس معتدل على كافة الأنحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية الأفقية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح شمالية شرقية معتدلة".

وعن درجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 14 25
شبين الكوم 14 25
طنطا 14 25
دمنهور 14 24
الإسكندرية 14 24
بلطيم 14 25
مطروح 13 23
السلوم 12 23
سيوة 12 23
بورسعيد 18 23
دمياط 17 22
الزقازيق 13 24
الإسماعيلية 10 24
السويس 13 24
العريش 09 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 25
نخل 02 24
نويبع 19 23
طابا 15 24
كاترين 02 19
الطور 14 26
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 18 27
الفيوم 10 25
بني سويف 10 25
المنيا 09 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 14 28
أسوان 14 28
أبوسمبل 13 28
الوادي الجديد 09 28
شلاتين 19 30
أبو رماد 21 28
حلايب 22 27
رأس حدربة 21 27
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