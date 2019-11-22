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بيراميدز يعود للقاهرة عقب إنتهاء معسكره بالمغرب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:32 ص
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بيراميدز
بيراميدز
السيد علي
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنتهاء معسكره المغلق بمدينة مراكش المغربية استعداداً لبطولة الدوري و دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر، أن يعود الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الإعداد، حيث يخوض بيراميدز مواجهة في الدوري الممتاز أمام أسوان، والمقرر لها السابع والعشرين من الشهر الجاري.

إصابة نجم بيراميدز 

فيما لقى بيراميدز صدمة كبيرة بإصابة صانع ألعابه ونجم الفريق الدولي عبدالله السعيد خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب.

وكان قد السعيد بكدمة قوية في الركبة اليمنى لللاعب، وذلك أثناء مران الفريق في المعسكر المغلق المقام في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، حسبما أعلن طبيب نادي براميدز "أيمن فريد".

وخضع السعيد لآشعة مقطعية لتحديد مدى إصابته، حيث سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب خلال الساعات القادمة.

تعرف على مدي خطورة إصابة عبد الله السعيد 

بينما أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد  خلال إحدى تدريبات الفريق بالمغرب.

وقال الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز إن إصابة عبد الله السعيد عبارة عن كدمة قوية في الركبة اليمنى، أثناء تدريبات الفريق في معسكره بمدينة مراكش بالمغرب.

وأضاف طبيب بيراميدز بأن الجهاز الطبي قام بإجراء أشعة مقطعية على الفور لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها السعيد قبل العودة للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية للفريق.
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