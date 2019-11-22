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خمس مبارايات لا تنسى بين تشيلسي ومانشستر سيتي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:20 ص
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تشيلسي ومانشستر ستي
تشيلسي ومانشستر ستي
عبالقادر عرابي
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تترقب جماهير الكرة الإنجليزية وجماهير كرة القدم بصفة عامة موقعة ملعب الإتحاد مساء غداً السبت، بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف متشابكة للطرفين

ويسعى كلاً الطرفين للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، وإقصاء الآخر مؤقتاً، لا سيما وأنه يفصلهما نقطة وحيدة في جدول الترتيب، أملاً في أي تعثر للمتصدر ليفربول.

مواجهات ساخنة

ودائما ما جمعت الفريق خلال الأعوام الأخيرة مواجهات ساخنة فرضتها ظروف المنافسة أو بعض الظروف الأخرى، ونلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز مواجهات القطبين الكبيرين.


5- صدمة روبينيو 2009

تواجه الفريقان في منتصف سبتمبر عام 2009 في الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد، ما أكسب المباراة أهمية هو إنضمام نجم ريال مدريد السابق "روبينيو" لصفوف مانشستر سيتي في آخر ساعات سوق الإنتقالات، بعد أن كاد أن ينتقل لتشيلسي، وعند عودته من مهمة دولية مع البرلزيل، تم إقحامه روبينيو أساسياً وللصدفة أمام تشيلسي.




أشعل روبينيو مدرجات ملعب الإتحاد بهدف من ضربة حرة، ليرد تشيلسي بعدها بثلاثة أهداف لريكاردو كارفالو وأنيلكا ولامبارد.

4- لامبارد يسجل ولكن ليس لتشيلسي 2014

تقابل الفريقان في ملعب الإتحاد في مطلع موسم 2014 - 2015، وكان فرانك لامبارد هداف البلوز والمدرب الحالي للفريق قد ترك تشيلسي بعد 13 عاماً ليذهب نحو مانشستر سيتي.

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واجه لامبارد فريقه القديم، ولم يكتف بذلك بل سجل هدف التعادل في شباك البلوز، بعد أن تقدم أندري شورليه للضيوف.

3- الكبار تلتهم الصغار 2016


قرر مدرب مانشستر سيتي "مانويل بيليجريني" خوض مباراة دور الـ 16 في كأس الإتحاد الإنجليزي بفريق كامل من الشباب، في الوقت ذاته دخل جوس هيدينك مدرب تشيلسي اللقاء بالقوة الضاربة، ليحقق البلوز الفوز بنتيجة 5-1.

2- جوارديولا يقسو على ساري 2019

تحمل آخر مواجهة بين الطرفين في الدوري الممتاز ذكرى سيئة على جماهير البلوز، حيث فازت كتيبة جوارديولا بسداسية نظيفة بملعب الإتحاد، سجل منها أجويرو ثلاثية وهدفين لرحيم ستيرلنج وهدف لإيكاي جوندوجان

1- مباراة تساوي بطولة 2019



صعد الفريقان للمحطة الأخيرة من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بعد أسبوعين فقط من السداسية السابقة، على عكس التوقعات بهزيمة تشيلسي هزيمة كبيرة، وصل الفريقان لركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

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