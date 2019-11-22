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يوفنتوس يخطط لخطف جوهرة فالنسيا من برشلونة وليفربول

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع جوهرة فالنسيا قبل أن يتعاقد معه ليفربول وبرشلونة المهتمين بإبرام هذه الصفقة في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يرى أن النجم الشاب فران توريس البالغ من العمر 19 عامًا يمتلك إمكانيات المهاجم الذي يبحث عنه وكذلك يعتبر عمره بمثابة تأمين لهذا المركز لسنوات طويلة مقبلة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن التعاقد مع توريس لن يكون سهلًا على الإطلاق في ظل وجود شرط جزائي في عقده قد يصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم كبير للغاية بالنسبة ليوفنتوس في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية وجود اهتمام كبير أيضًا بتوريس من قبل ليفربول وبرشلونة الذين يطمحان لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن توريس شارك في 67 مباراة بقميص فالنسيا وقام بتسجيل 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن توريس يعتبر أيضًا اللاعب الإسباني الوحيد الذي تم اختياره ضمن القائمة المختصرة المكونة من 20 لاعبًا لجائزة جولدن بوي 2019.

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