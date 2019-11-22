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وظائف جديدة و"القبض بالدولار".. تعرف عليها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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وافق مكتب وزارة القوى العاملة في السفارة المصرية في بيروت، على توفير 31 عقد عمل من أصل 200 عقد، برواتب تتراوح بين 800 إلى 1350 دولار شهريًا.

وأشار المكتب إلى أن العمل سيكون بإحدى شركات المقاولات، مع توفير مزايا مثل السكن والعلاج وتذاكر الطيران، ولن يتحمل  العامل أي تكاليف.

وأوضح، أنه حتى نسبة 2% من إجمالي راتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لن يدفعها العامل وسوف تحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.​
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