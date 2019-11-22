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تعرف على موعد حفل المغني العالمى "shaggy" بموسم الرياض

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
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بوابة الفجر
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يحيي المغني العالمي shaggy يوم 29 نوفمبر المقبل حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

نبذة عنه
شاجي بالإنجليزية: "Shaggy" واسمه الحقيقي "أورفيل ريتشارد بارل" هو مغني ريغي جاميكي شهير مولود في 22 أكتوبر 1968 في مدينة كينغستون الجامايكية.

مشواره الموسيقي 
بدأ حياته كجندي في المارينز الأمريكي قبل أن يبدأ مشواره الموسيقي سنة 1995 بأغنية "بومباستيك (بالإنجليزية: Boombastic)" والتي حققت نجاحا كبيراً.

وأكبر نجاح حققه كان ألبوم "HotShot" الذي أطلقه سنة 2000 وخصوصا أغنيتيه "It Wasn’t Me" و "Angel" اللتان حققتا نجاحا عالميا.


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الكلمات المفتاحية

موسم شاجي حفل تركي ال الشيخ الرياض

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