"Money" لمحمد رمضان تتخطى مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية الفنان محمد رمضان، الجديدة "ماني" والتي طرحها عبر قناته الرسمة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، نجاحًا كبيرًا.





الأغنية حققت أكثر من 1,698,852 مشاهدة منذ طرحها في 15 نوفمبر الجاري.





كلمات الأغنية "هتتكلم بالمانى خد كاش مابيفرقش مايهمناش، حب الناس هوا اللى عاش، معايا هتشوفو الإندهاش، كله مانى، ماشيه مانى، من تانى نبدأ حفله funny، هى عايزه مانى هوا عايز مانى، كله عايز مانى ، فى فلوس عمرك ما هتعجز، فى فلوس هتعرف وتنفذ، فى فلوس فى لندن هتأجز، فى فلوس هتشرب وتمزمز، المانى مانى بتفتح الأبواب، المانى فك الإكتئاب، المانى معموله حساب، المانى حاضر لو غاب، فى فلوس دولارات وهتطير، فى فلوس الدنيا تتغير، فى فلوس عمرك ما تتحير، فى فلوس صورك هتتشير"



مسلسل "البرنس"

من ناحية أخرى سيشارك محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، في سباق شهر رمضان الدرامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة "سنيرجى"، وانضم لفريق العمل كل من روجينا، إيمان العاصي، أحمد زاهر، إدوارد، وجاري اختيار باقي الممثلين.











