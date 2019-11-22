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عاجل.. صدمة جديدة في ريال مدريد بسبب الإصابات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:47 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير النادي أمس الخميس 21 نوفمبر نبأ صادم جديد بإصابة لاعب أخر من لاعبو الفريق.

ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز

وأعلن نادي ريال مدريد أمس في بيان رسمي إصابة الإسباني لوكاس فاسكيز جناح الفريق بكسر في إصبع القدم اليسرى.

فترة غياب فاسكيز عن الملاعب

كما أكد نادي ريال مدريد أن لوكاس فاسكيز قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة جدا قد تصل إلى عدة أسابيع قادمة.

فاسكيز ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد

وبهذا يكون فاسكيز رابع لاعب يصاب في نادي ريال مدريد لينضم إلى كل من خاميس رودريجيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

مشاركات لوكاس فاسكيز مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكاس فاسكيز في 14 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها النادي الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

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