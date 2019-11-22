ممثل شهير يتسبب في حيرة الجمهور بصوره مع فتاة مجهولة!





ظهر النجم السوري مصطفى الخاني، الشهير بـ"النمس" كما يطلق عليه الجمهور، وهي شخصيته في مسلسل باب الحارة، في صورة برفقة فتاة تضع يدها على كتفه دون أن يظهر وجهها.





وطالبه عدد من متابعيه بالكشف عن هوية هذه الفتاة وخصوصًا أنه نشر صورًا ومقاطع فيديو رومانسية لهما في مناطق سياحية يُعتقد أن إحداها في جبال الألب.





ولم يُفصح مصطفى الخاني عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بالفتاة المجهولة، هل هي ما تزال في طور الحب فقط أم أن الزواج قد حصل.





يذكر أن مصطفى الخاني منفصل عن زوجته يارا بشار الجعفري منذ ثلاث سنوات؛ إذ تزوجا لمدة عامين فقط، وبعدها خرجت خلافاتهما إلى العلن، ووصلت إلى القضاء، حتى قالت وسائل إعلام وقتها أنه تم حبس الخاني في السجن نتيجة شكوى رفعها والد زوجته الدبلوماسي بشار الجعفري بتهمة التشهير والذم والقدح.











