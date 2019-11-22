عالم مصريات أمريكي يكشف مكان مدينة عمال الأهرامات (فيديو)



وقال "لينر" خلال لقائه ببرنامج "فنجان قهوة"، على قناة "صدى البلد"، إن هناك جزءا كبيرا من مدينة العمال بناة الأهرامات، مدفونة تحت العمران في منطقة كفر الجبل، ونزلة السمان وتحت ملعب الجولف في مينا هاوس، لافتا إلى أن تلك المدينة شملت القصر الملكي وكبار الموظفين، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ذلك خلال إنشاء شبكة المجاري في الجيزة، بالتعاون مع شركة أمريكية إنجليزية، وعند إجراء الحفر تم اكتشاف آثار مباني وهي كانت مدينة الأهرامات المفقودة.



وأوضح عالم المصريات الأمريكي، أن أكبر ميناء في العالم كان في مصر بالقرب من منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن كل الأحجار التي بنيت بها الأهرامات جاءت عن طريق الميناء، لافتا إلى أنهم وجدوا أدلة تؤكد وجود ذلك الميناء في تلك الحقبة الزمنية بالقرب من منطقة الأهرامات، والذي يعود لأكثر من 4500 عام.



كشف عالم المصريات الأمريكي مارك لينر، عن أكبر ميناء في العالم في عصر الفراعنة، وعن مكان مدينة عمال بناء الأهرامات التي غرقت تحت الرمال والعمران.