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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا منافسه فريق تشيلسي يوم السبت 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي :-

وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي ضد فريق تشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد فريق تشيلسي في الجولة المقبلة من البريميرليج، ويأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

ايدرسون - والكر - ستونز - فيرناندينيو - بنجامين ميندي - رودري - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز - سيرجو اجويرو.

بينما سيعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي على القوة الضاربة لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ويأتي التشكيل المتوقع للبلوز :-

كيبا - ازبيلكوتا - توموري - كورت زوما - ايمرسون - جورجينهو - نيجولو كانتي - ماسون مونت - بوليسيتش - ويليان - تامي ابراهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي ضد فريق تشيلسي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وسوف تقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب فريق مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

حيث تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة في المباراة الماضية من فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد، بينما فاز فريق تشيلسي على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

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