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شاهد.. أبرز النجوم حضور حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة (صورة)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لعدد من النجوم الذين حرصوا على حضور حفل الهضبة عمرو دياب في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأظهرت الصورة الملتقطة للنجوم تواجد الفنانة نادية الجندي وخالد سليم وعبير صبري وتامر هجرس.

الهضبة يشعل حفله
كان الهضبة عمرو دياب، أشعل حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، الذي حضر به العديد من النجوم، حيث قدم أغنية "برج الحوت" وغيرها من الأغاني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، من حفل مهرجان القاهرة السينمائي، وسط عدد كبير من الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
 بدأت مساء أمس أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، والذي شهد العديد من الموقف الظريفة من النجوم.

كما قامت الفنانة دينا الشربيني، بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس، وتميزت بهدوئها وجمال طلتها أثناء التقديم، بمشارك النجمين خالد الصاوي.


شاهد.. أبرز النجوم حضور حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة (صورة)
شاهد.. أبرز النجوم حضور حفل عمرو دياب في مهرجان القاهرة (صورة)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي عمرو دياب سينماء الهضبة

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