الإسكان تطمئن المصريين على موارد مياه الشرب وتكشف تكنولوجيا متخصصة(فيديو)



وأوضح "الرفاعي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تحلية مياه البحر أحد البدائل والآليات المستخدمة لزيادة كمية الوعاء المائي لمصر، مؤكدا أن الدولة تركز في انشاء هذه المشروعات بالمناطق الحدودية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، موضحا أنه حتى الآن تم إنشاء 63 محطة تحلية، بقوة إنتاجية تصل إلى 800 ألف متر مكعب ماء يوميًا.





وأكد معاون وزير الإسكان أنه بنهاية عام 2020 يصل إنتاج المياه المحلاه إلى 1.2 مليون متر مكعب ماء يوميا، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة من قبل الدولة حتى سنة 2022 من خلال تحلية ما يقرب من 1.7 مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا، ما يمثل 6% من إجمالي مياه الشرب على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أنه يتم استخدام المياه الجوفيه لتعويض كمياة مياه الشرب في المناطق البعيدة عن البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، موضحا أن هناك 29 محطة مياه آبار في الوادي الجديد.



طمئن طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، المواطنين على توفير مياه الشرب، مؤكدا أن الدولة وضعت آليات لزيادة موارد المياه باستخدام تكنولوجيا متخصصة.