تصريحات نارية من تامر أمين عن "افتتاح مهرجان القاهرة" (فيديو)



وطالب "أمين" خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، المواطنين المقتدرين والمهتمين بالفن، ورجال الأعمال، بدعم المهرجان ماليا، حتى يعود إلى رونقه وأهميته السابقة، التى كانت تجعل الفنانين العالميين يبادرون للمشاركة فيه.



ووجه "أمين" انتقادا شديد لمحمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب ما أسماه بـ"فوضى الدعاوى"، قائلا: " السجادة الحمراء يجب أن تكون ممشى النجوم وليس الكومبارسات ومساعدي الفنانين والمجهولين".



وأكد "أمين" أنه يجب وضع حد لفوضى دعوات حفلي الافتتاح والختام، متابعًا: "فيه ناس ما ينفعش يعدوا من على رصيف دار الأوبرا، ولكن نفاجأ بهم على السجادة الحمراء، وهذا يعد إهانة للمهرجان، لن أذكر أسماء حتى لا نعطيها قيمة أكبر من قيمتها".



وأشار إلى أن دعوة مهرجان القاهرة السينمائي يجب أن تكون شخصية وليست عامة؛ لضمان عدم دخول إلا الفنان الذي يستحق السير على السجادة الحمراء، معقبًا: "سويقة أم بلبل يجب التوقف للحفاظ على اسم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي".



أشاد الإعلامي تامر أمين، بحفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة الدولي السينمائي، مؤكدا أنه رغم أى شيء يظل مهرجان القاهرة هو الأهم في مصر والمنطقة كلها، مشيدا بالتنظيم وجودة النقل التليفزيوني.