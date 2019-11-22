أول تعليق من محيي إسماعيل على تصدره التريند





في أول تعليق على تصدره التريند أسابيع، أكد الفنان محيي إسماعيل أنه لا يعرف ماهو التريند ولم يهتم يوما.





وأضاف في تصريحات صحفية: "ربما لست متابعًا جيدًا لما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي رغم علمي أن النجوم يتنافسون عليها وأنها أصبحت موضة يتسابق عليها الممثلون".





وجدد تأكيده: "أنا طوال عمري لم أهتم إلا بفني فقط وأن أكون صادقا وحقيقيًا في كل ما أفعله، وربما الحظ ضحك لي وتعب السنين جنيته بسبب جملة عفوية مع مراسل قلت فيها "ها ايه تاني اللي بعده.. وجسدت فيلم الرصاصة في جيبي وكنت عبقري"، فصارت كما تقولون، تريند وأنا سعيد جدًا به.











