المقاومة الإيرانية تنظم مؤتمراً حول انتفاضة طهران وتكشف أسراراً مهمة

تنظم المقاومة الإيرانية مؤتمراً اليوم الجمعة 22 نوفمبر الساعة الثالثة مساء بتوقيت أوروبا سيبث مباشرة عبر صفحاتها على شبكة الانترنت (iran_policy- NCRIArabic) يشارك فيه عدداً من مسؤولي المقاومة، تزامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني التي تشهدها شوارع طهران.



ويأتي المؤتمر تحت عنوان"انتفاضة إيران ..أبعاد ومستجدات الأحداث"، موضحة أن النظام الإيراني يمارس قمعاً غير مسبوقاً، فيما تناشد المجتمع الدولي لتحرك عاجل لدعم الانتفاضة ومنع قتل المعتقلين.



ولفتت المقاومة إلى أن نظام الملالي قطع الإنترنت بالكامل في إيران منذ أكثر من 5 أيام، منعًا من متابعة العالم لأبعاد واستمرار الانتفاضة، ولغرض التستر على أبعاد الجرائم التي ارتكبها في الداخل.



وفي وقت سابق أوضحت المقاومة الإيرانية أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد، سجلت أسماء 251 من المنتفضين الذين استشهدوا على أيدي قوات القمع خلال انتفاضة الشعب الإيراني في 20 مدينة، ونشرت أسماء 85 من الشهداء.



وأوضحت أن عدد الجرحى بلغ 3700 شخص، مشيرة إلى أن الشهداء معظمهم في سن الشباب والمراهقة، غالبيتهم قتلوا عبر الضرب في الرأس والصدر على أيدي قناصي النظام.



وأشارت إلى أن النظام يحاول بمختلف الحيل التستر على العدد الحقيقي للشهداء، فيما تمتنع القوات القمعية في كثير من الحالات عن تسليم جثث الشهداء إلى الطب العدلي أو عوائلهم، مبينة أن عدد المعتقلين ما لا يقل عن 7000 شخص، مع استمرار حملات الاعتقالات.



وكانت زعيمة المقاومة مريم رجوي، قد دعت إلى اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي؛ لبحث قمع النظام الإيراني للمتظاهرين بعد تزايد أعداد القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن انتفاضة الشعب تعتبر الإرادة الصلبة المنتصرة التي ستتمكن من إسقاط نظام ولاية الفقيه.



وأكدت أن فكّ سلاسل الاستبداد الخمينيّة على أيدي الشعب الإيراني قد بدأت بالفعل، حيث يقترب تدمير قصر خامنئي الذي بناه على الظلم والبطش والقهر، مضيفة: "اليوم، ليس المجتمع والتاريخ الإيرانيان يرحّبان بالمنتفضين فحسب، ولكن العالم يحييهم بأسره ويشيد بهم".



وتستمر انتفاضة الشعب الإيراني، حيث دخلت أسبوعا الأول، فيما يواصل الشعب الإيراني انتفاضته مكملاً مسيرة الشعبين العراقي واللبناني في ضرب نظام الملالي، والإرادة الجامحة في التخلص منه.



