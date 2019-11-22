استشاري يوضح الأمراض النفسية لـ"المقاول الهارب محمد علي" (فيديو)



وأضاف "هندي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" على قناة "دي ام سي"، أن تاريخ شخصية محمد علي، الذي صرف حوالى 27 مليون جنية ليظهر فى دور أو دورين على الأكثر في السينما، يؤكدا أنه شخص يعاني من مرض حب الظهور ولديه هوس الشهرة، ويمكن وصف شخصيته بأنها "سيكوباتية نفعية".



ونفى "هندي" أن يكون "محمد علي" مجرد شخص عادي محب للشهرة، فإستغل أمواله لذلك، مؤكدا أنه يتبع أساليب الحرب النفسية، ومدرب عليها بصورة جيدة، مؤكدا أنه شخص ليس عشوائى.



وتابع: "هو مدرب وفاهم بيعمل ايه، ويجيد لغة استخدام الجسد ولكنة لايعلم أيضا أن الشعب المصرى يعى ويفهم ما يقوم به هذا الكومبارس الفاشل".



حلل الدكتور وليد هندى مستشار الصحة النفسية، الجوانب النفسية الموجودة في شخصية الهارب محمد علي، من خلال مقاطع الفيديو التى يبثها، مؤكدا أنه شخص يعاني من هوس الشهرة.