عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

أعلنت الفنانة فيفي عبده، منذ قليل وفاة شقيقتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ونشرت الفنانة صورة شقيقتها، معلقة عليها: "إ نا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".







بوسي شلبي تنعي فيفي عبده

ونعت من جانبها الإعلامية بوسي شلبي، فيفي عبده في وفاة شقيقتها الكبرى.





وكتبت عبر حسابها: "تشيع النجمة فيفي عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة".





مراسم العزاء