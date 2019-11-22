Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت الفنانة فيفي عبده، منذ قليل وفاة شقيقتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الفنانة صورة شقيقتها، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

بوسي شلبي تنعي فيفي عبده
ونعت من جانبها الإعلامية بوسي شلبي، فيفي عبده في وفاة شقيقتها الكبرى.

وكتبت عبر حسابها: "تشيع النجمة فيفي عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة".

مراسم العزاء
وأشارت إلى إن العزاء سيكون في المقابر فقط بعد صلاة الجنازة، نظرًا لوصية شقيقتها الراحلة التي أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.





عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها
عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة فيفي عبده فنانة

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول صورة لشقيقة فيفي عبده بعد إعلان وفاتها

منذ ساعة و 25 دقيقة

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 19 ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ ساعتين

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة الفنان الشاب مصطفى العلي (صورة)

فيفي عبده تعلق على حادث قطار الرباط بالمغرب

عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها

ابنة فيفي عبده بإطلالة مثيرة بحفل زفاف نجل نشوى مصطفى (صور)

إطلالة جريئة لـ فيفي عبده على شاطئ الساحل الشمالي (صورة)

شاهد.. أول ظهور لشقيق الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

11:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status