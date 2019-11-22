يوفنتوس يقترب من ضم نجم المنتخب الروسي

أفادت تقارير صحفية إيطالية وروسية أن نادي يوفنتوس الإيطالي بات قاب قوسين أو أدنى من ضم مهاجم نادي لوكوموتيف موسكو الروسي ومنتخب روسيا "أليكسي ميرانتشوك" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





معذب يوفنتوس في دوري الأبطال





وذكرت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية أن صاحب الـ 24 عاماً إتفق مع إدارة يوفنتوس على الإلتحاق بالفريق خلال الصيف المقبل، عن طريق وكيل أعمال اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية لضم اللاعب.





وبرز الدولي الروسي خلال مواجهتي فريقه لوكوموتيف في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وإستطاع أليكسي هز شباك السيدة العجوز في مناسبتين، بواقع هدف بملعب "أليانز" في تورينو، وملعب RZD بالعاصمة الروسية موسكو.





في المقابل إدعت صحيفة سبورت إكسبريس الروسية أن الإتفاق النهائي لم يتم بعد، بيد أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة جداً مع وكيل اللاعب "جابريلي جوفريدا".





ويرتبط ميرانتشوك بعقد مع نادي لوكوموتيف موسكو، ينتهي في صيف عام 2021.





ويمتلك ميرانتشوك 5 أهداف خلال 25 مباراة مع منتخب بلاده الذي تأهل رسمياً لنهائيات يورو 2020 الصيف المقبل.



