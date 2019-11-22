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عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
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أحمد وزينب
أحمد وزينب
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بإخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزوجته وزينب، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، لكل منهما.

جاء ذلك في البلاغ الذي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد تقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد وزوجته زينب، بعد نشرهما عدد من المقاطع المصورة حول طفلتيهما الرضيعة إيلين، واستغلالها للتربح.

كان الزوجين قد أثارا الجدل بنشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مع طفلتهما الصغيرة، واستغلالها للتربح، الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودفع المجلس القومي للطفولة والأمومة تقديم بلاغ ضدهما.
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نيابة اخبار أحمد وزينب

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