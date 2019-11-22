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موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
أحمد عصام
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يلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة 22 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.


موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قبل بداية تلك البطولة عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.


مشوار مصر قبل الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية :-

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية :-

ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك هو هداف المنتخب في البطولة بعد تسجيله أربعة أهداف، وجاءت تلك الأهداف منها هدفين في شباك منتخب الكاميرون، وهدف في شباك منتخب غانا ومالي، بينما يأتي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي في المرتبة الثانية برصيد هدفين لكل لاعب.


وصعد المنتخب الوطني المصري لبطولة اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على جنوب افريقيا وأيضا صعد منتخب كوت ديفوار بعد فوزه على منتخب غانا عن طريق ركلات الترجيح، ويتبقى بطاقة واحدة سوف تكون بين المنتخب الغاني والجنوب افريقي في المباراة التي ستقام بينهما على المركزين الثالث والرابع.
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