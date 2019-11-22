Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019 بث مباشر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
Advertisements
مباريات اليوم
مباريات اليوم
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 22 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

جنوب أفريقيا x غانا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.

مصر x كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ14"

ليفانتي x ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ12"

بروسيا دورتموند x بادربورن، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ14"

باريس سان جيرمان x ليل، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة العاشرة"

أبها x الفتح، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الحزم x الرائد، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الشباب x الفيحاء، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مصر ضد كوت ديفوار مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة مباريات اليوم فى مصر مباريات اليوم الجمعة مباريات اليوم مباريات الدورى المصري جدول مباريات اليوم بث مباشر الليجا بث مباشر اهم مباريات اليوم اليوم،مباريات اليوم

أخبار تهمك

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ يوم

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 21 نوفمبر: حقيقة استقالة محمود الخطيب.. وصفقة كبري كبرى تقترب من القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على المرشحين لشغل منصب وزير التضامن خلفًا لغادة والي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ يوم

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019.. مواجهات نارية أبرزها بيراميدز والحرس وباريس وميتز

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9-2019 في جميع البطولات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 1 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 14 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. توجيه تهمة "خدش الحياء" لفنانة شهيرة وترحيلها

12:29 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

11:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status