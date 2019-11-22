مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 22 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا





جنوب أفريقيا x غانا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.





مصر x كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ14"





ليفانتي x ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ12"





بروسيا دورتموند x بادربورن، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ14"





باريس سان جيرمان x ليل، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة العاشرة"





أبها x الفتح، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





الحزم x الرائد، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





الشباب x الفيحاء، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.



