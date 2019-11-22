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مفاجأة.. تعرف على أفصل مهاجم في العالم بموسم 2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
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رونالدو مبابي ميسي
رونالدو مبابي ميسي
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس 21 نوفمبر عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل مهاجم في هذا العام 2019 ليفاجئ جميع المتنافسن علا الجائزة.

ميسي أفضل مهاجم في العام

وأعلنت صحيفة "ESPN" في تصنيفها السنوي لأفضل مهاجم في العام عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين بلقب هداف العام.

رونالدو يأتي في المركز الثاني بعد ميسي

وحسب تصنيف الصحيفة فقد جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال في المركز الثاني عقب ميسي في تصنيف أفضل مهاجم في العام ويليهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

تعليق الصحيفة على فوز ميسي

وقالت صحيفة "ESPN" تعليقا على فوز ميسي: "لم يكن العام الماضي مثاليا لميسي فمع حسرة دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، والمزيد من البؤس في كوبا أمريكا مع الأرجنتين إلا أنه كان مميزًا في إسبانيا ، وفاز بلقب الدوري الأسباني العاشر، وسجل هدف برشلونة الـ 600 ويستعد للحصول على جائزة بيتشيشي السادسة (معادلة الرقم القياسي) التي تُمنح لأفضل هدافي إسبانيا وفاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي السادسة في أوروبا (رقم قياسي".

مشاركات ميسي مع برشلونة الموسم الماضي

وقد شارك ليونيل ميسي في 50 مباراة خلال الموسم الماضي مع نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 51 هدف.
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