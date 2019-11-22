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ضبط كميات كبيرة من "سناكس" الفاسد داخل أحد المصانع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
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جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات
إيمان عبد العاطي
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داهم ضباط مباحث التموين، بقطاع أمن الجيزة، مصنع مقرمشات غير مرخص بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتم ضبط كميات كبيرة من المقرمشات "سناكس" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


ووردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام "محرم. م.ع. خ"، 40 سنة، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات (سناكس) بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالتنسيق مع مفتشي التموين والأغذية ومداهمة المصنع المشار إليه وبتفتيش المصنع عثر على 31 شيكارة معبأة "ذرة مجروشة"، 71 شيكارة معبأة (مكسب طعم)، 17 كيس معبأ سناكس، 52 برنيكة معبأة أكياس عصائر، 460 كرتونة معبأة سناكس.


وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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