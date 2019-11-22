رئيس "التنمية الصناعية يكشف عن كنز في محافظات الصعيد (فيديو)



وأكد "غازي" خلال مقابلة ببرنامج "مش بالكلام" على قناة "المحور"، أن الهيئة تركز في عملها على محافظات ومدن الصعيد، قائلا: "دي محافظات من وجهة نظري كنز، فيها أيدي عاملة ورخيصة، والناس هناك مطمئنة للمستثمرين، وبعض الشركات العالمية ليها أفرع حاليا في محافظات الصعيد".



وأشار إلى أن المستثمر يمكنه حجز الأرض ومعرفة فرص العمل المتاحة في أى مكان داخل الجمهورية، من خلال الخريطة، مشيرا إلى أنه يمكنه الاستعلام عن كافة التفاصيل من خلال الخريطة، وبالتالي وفرت عليه الوقت والجهد واعلمتهم الفرص المتاحة في أى منطقة.



قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الخريطة الصناعية التى صصمتها الهيئة، تساعد وتسهل على المستثمرين في كافة دول العالم، مشيرا إلى أن هناك 5 جهات حكومية ساهمت في تصميم هذه الخريطة.