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موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار اليوم الجمعه 22-11-2019 بنهائي أمم أفريقيا للشباب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
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منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو ملعب القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة نارية بين المنتخب المصري الأوليمبي ومنتخب كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019، في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وخطف المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؛ بعدما حقق فوزا ثمينا أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما تغلب على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم.

ويسعى المنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز أمام مالي بهدف دون رد، ثم خطف فوزا ثمينا أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل الفوز على الكاميرون.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي إفريقيا:-

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار على ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي إفريقيا:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمصر في مواجهة كوت ديفوار:-

يخوض المنتخب المصري اللقاء مكتمل العناصر بدون أى غيابات فى صفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يدفع شوقي غريب بمحمد صبحى في حراسة المرمى وأمامه محمد عبدالسلام، وأحمد رمضان بيكهام، وأسامة جلال، فيما يضع أكرم توفيق وأحمد أبوالفتوح وكريم العراقى في منتصف الميدان، وأمامهم عمار حمدى وعبدالرحمن مجدى ورمضان صبحى فيما يقود خط هجوم الفراعنة مصطفى محمد.

حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبدالسلام - وأحمد رمضان بيكهام - وأسامة جلال
خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد أبوالفتوح - كريم العراقى
خط الوسط الهجومي: عمار حمدى - عبدالرحمن مجدى - رمضان صبحى
خط الهجوم: مصطفى محمد

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