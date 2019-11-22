تعرف علي موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بالبريميرليج

يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".







تعرف علي موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول



من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





تعرف علي موقف كريستال بالاس ضد ليفربول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة البطولة الإنجليزية برصيد 34 نقطة و يسعي للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والابتعاد أكثر بالصدارة بينما يرغب نادي كريستال بالاس استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط و الاقتراب من أندية منتصف الجدول في البطولة الإنجليزية حيث يمتلك حاليا 15 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة.





تعرف علي قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز



سيغيب كل من اللاعب الدولي الكاميروني جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول بالإضافة إلي شردان شاكيري اللاعب الدولي السويسري صانع ألعاب نادي ليفربول وسيكون هناك شكوك حول مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و ظهير أيسر نادي ليفربول أندرو روبيرتسون بينما يغيب اللاعب الدولي الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس عن المباراة بسبب الإصابة.