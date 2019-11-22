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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالبريميرليج

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا علي نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل.


تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كريستال بالبريميرليج

ومن المحتمل أن يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية بعد تأكيد غياب المدافع الدولي الكاميروني جويل ماتيب و اللاعب الدولي السويسري شاكيري و الظهير الأيسر الاسكتلندي روبيرتسون.


حراسة المرمي : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد _ فان دايك _ جيمس ميلنر _ ديان لوفرين

خط الوسط : فابينهو _ فينالدوم _ هنديرسون

خط الهجوم : محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.


بينما سيدخل رودى هودجسون المدير الفنى لكريستال بالاس المباراة بالتشكيلة التالية بعد تأكيد غياب المهاجم الدولي الإيفواري ويلفريد زاها عن الفريق اللندني بسبب الإصابة.

حراسة المرمي : جويتا

خط الدفاع : وارد ، تومبكينز ، كاهيل ، فان انهولت

خط الوسط : ميليفوجوفيتش ، كوياتي ، مكارثر ، تاوسند

خط الهجوم : جوردان ايو ، بينتيكي


تعرف علي موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

و سيواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق كريستال بالاس بالعاصمة الانجليزية لندن يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


تعرف علي نتيجة آخر مباراة بين كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "

وكان فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزًا مثيرا على نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 3/4 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب آنفيلد الدولي معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الموسم الماضي.


حيث استطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة كاملة و يسجل هدف فريقه الثالث في المباراة.
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