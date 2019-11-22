تامر أمين يعتذر على الهواء.. والسبب (فيديو)



وطلب "أمين" من المشاهدين، شيئان، أولهما قراءة الفاتحة على الأموات، وذلك لمشاركته ذكرى وفاة شخص عزيز عليه، بينما كان طلبه الثاني التأكد من صحة ما يتناوله أو ما يصل إليهم من أخبار ومعلومات، مؤكدا أن هذه النقطة هى الفارق بين الشعوب المتقدمة والدول النامية.



وقال أمين: "المفروض مانصدقش أى معلومة أو نتناقلها غير لما عقلنا يصدقها، لأن الأخبار والفيديوهات والمعلومات الفالصو كتير، حتى الستات، تيجي تتجوز تلاقيها مارلين مونرو، لكن بعد شوية تكتشف أن الأمور كلها فالصو.. الرموش فالصو والعيون فالصو إلى أن تكتشف أنه اتبقالك عبد الفتاح القصري".



قدم الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إعتذار للمشاهدين عن تقديمه للبرنامج خلال الأسبوع القادم، بسبب ظروف سفره، مشيرا إلى أنه سيعود لتقديم حلقات البرنامج بدءا من الاثنين بعد القادم.